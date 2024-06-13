شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج خدمة الغسيل الكلوي الدموي المتنقل بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أستحدثت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع هذا العام ضمن جهودها الموسمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خدمة الغسيل الكلوي الدموي المتنقل لمرضى الفشل الكلوي، خلال موسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، وعلى مدار 24 ساعة.

وأوضح قائد بعثة حج الخدمات الصحية بوزارة الدفاع العميد الطبيب محمد بن مسفر القثامي، أن الوزارة أدرجت خدمة الغسيل الكلوي الدموي المتنقل تتميز بسهولة نقلها والعمل عليها.

وتابع كما يُمكن استخدامها في أي مكان خلال النقل الإسعافي والمستشفيات التي لا تتوفر فيها وحدات الغسيل المركزية، وداخل المخيمات إذا اقتضت الحاجة حسب الاشتراطات والمعايير.