بري التقى محافظ بيروت وعرض مع بقرادونيان الاوضاع العامة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال إستقباله الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان. كما استقبل بري محافظ مدينة بيروت مروان عبود.

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