عقدت قيادتا "الجماعة الإسلامية" في لبنان وحركة "حماس"، لقاء حضره الأمين العام لـ"الجماعة" الشيخ محمد طقوش ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من القيادات.
وأفاد "الجماعة"، في بيان، بأنه "تم البحث في تطورات معركة طوفان الأقصى فشرح هنية الظروف الميدانية حيث يسطر المجاهدون أروع الانتصارات، وملف المفاوضات غير المباشرة، كما تم بحث تداعيات هذه التطورات على فلسطين ولبنان والمنطقة وكيفية مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة".
كذلك أعلنت أنه "تم تأكيد أهمية التنسيق واستنفار طاقات الأمة في هذه المعركة المفصلية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجماعة" و"حماس" بحثتا في تطورات معركة "طوفان الأقصى" وتحديات المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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