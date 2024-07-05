توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة الروح القدس وعائلة سيمون أسمر لحفظ أرشيفه

تم توقيع إتفاقية تعاون بين مركز "فينيكس" للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك، وعائلة الراحل سيمون أسمر، ممثلة بزوجته ندى كريدي وأولاده وسيم وكريم وبشير. وتهدف الإتفاقية إلى المحافظة على أعماله الفنية ولتكون بمتناول الباحثين والطلاب في أبحاثهم ودراساتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الراحل أحد أشهر معدّي ومخرجي البرامج الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات.

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