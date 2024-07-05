أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أنّ "بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتمّ السّماح لإحدى الشّركات يومَي السّبت والأحد في 6 و7-7-2024، باستخدام جزء من مسلك أوتوستراد الزلقا- جل الديب، لركن رافعة بالقرب من مؤسّسة "لا سيغال- La Cigale" سابقًا، حيث ستعمل على فكّ "ونش بناء" متّصل بأحد الأبنية المحاذية للمسلك المذكور".
وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تضييق مسلك أوتوستراد الزلقا- جل الديب غدًا والأحد بسبب فك "ونش بناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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