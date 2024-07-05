يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسةً عند السّاعة الثّالثة والنّصف من بعد ظهر يوم الثّلثاء الواقع فيه 9/7/2024، في السّراي الحكومي، للبحث في البنود الثّلاثين المدرجة على جدول الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة لمجلس الوزراء الثلثاء المقبل في السراي وعلى جدول أعمالها 30 بندًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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