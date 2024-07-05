النائب الخير والامين العام للهيئة العليا للإغاثة تابعا تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في المنية

تفقد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير برفقة الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، طريق عين العامري التي جرى تنفيذها، وذلك في سياق متابعته لتأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدينة المنية،واطلع على بدء العمل في ورشة تأهيل طريق الضيعة لجهة المدافن وصولاً إلى طريق النبي يوشع.

وقام برفقة اللواء خير بالكشف على عدد من الطرق التي سيتم العمل على صيانتها وتأهيلها ضمن الورشة القائمة.