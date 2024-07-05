الحلبي أصدر قرارًا يتعلق بشروط إجراء امتحانات الإكمال والامتحانات المدرسية النهائية

أصدر وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، قرارًا يتعلّق بشروط إجراء امتحانات الإكمال والامتحانات النّهائيّة، وإدراج نتائجها للعام الدّراسي 2023/2024، ومن ضمنها الامتحانات المدرسيّة للصف التّاسع الأساسي.

وجاء في القرار:

"إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، والمرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، والانظمة الداخلية للثانويات والمدارس الرسمية وتعديلاته، والقرار رقم 666/م/2000 تاريخ 14/11/2000 وتعديلاته،

ولتامين تعويض نقص اكتساب بعض الكفايات لدى التلامذة خلال العام 2023/2024، بسبب اقفال عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في الجنوب والنبطية بسبب الاوضاع الامنية،

وبعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي،

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: يعتبر التلامذة الراسبون في الامتحانات المدرسية النهائية التي اجريت في نهاية العام الدراسي 2023/2024، والذين نالوا معدلاً عاماً لا يقل عن 8/20 لتلامذة الحلقة الاولى، و8.5/20 لتلامذة الحلقة الثانية والثالثة بما فيها الصف التاسع الاساسي والصفان العاشر والحادي عشر، في وضع اكمال في المواد التي لم ينجحوا فيها، ويسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات التي تجرى في خلال العطلة الصيفية ولغاية 10 ايلول 2024 كحد أقصى، عبر اعادة امتحان في المواد التي نالوا فيها معدلا يقل عن 10 علامات من أصل 20 علامة.

المادة الثانية: يعتمد لامتحانات الصف التاسع الاساسي معدل نهائي 9.5/20 اسوة بالمعدل المعتمد في الصفين السابع والثامن الاساسي، ويعتبر التلميذ الذي نال معدل 8.5/20 في وضع اكمال.

المادة الثالثة: يمكن للمدارس والثانويات المقفلة التي لم تتمكن من اجراء جميع الامتحانات المدرسية في خلال العام الدراسي 2023/2024، الاكتفاء بمعدل الامتحانات التي اجرتها أو استلمتها من مدارس التحق بها تلامذتها نتيجة النزوح، شرط التزام اجرائها الامتحان النهائي وبالوسيلة الممكنة لديها.

المادة الرابعة: تودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة الثانويات والمدارس الرسمية المعنية الناجحين في الامتحانات التي اجريت نهاية العام الدراسي، في مهلة اقصاها يوم الاثنين الواقع فيه 5/8/2024، على ان تودع كامل النتائج النهائية بعد اجراء الامتحانات للمتغيبين في مهلة أقصاها يوم الخميس 19/9/2024.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".