شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 مخالفين لترويجهم بطاقات نسك حاج مزورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة العاصمة المقدسة على 9 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لبطاقات نسك حاج مزورة.

وضُبط بحوزتهم بطاقات تصاريح حج مزورة ومبالغ مالية وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

