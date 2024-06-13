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القبض على 9 مخالفين لترويجهم بطاقات نسك حاج مزورة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة العاصمة المقدسة على 9 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لنصبهم واحتيالهم بالترويج لبطاقات نسك حاج مزورة.
وضُبط بحوزتهم بطاقات تصاريح حج مزورة ومبالغ مالية وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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