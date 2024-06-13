شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة وقطاعات الوزارة المشاركة في الحج والان نبدء بالتفاصيل

زيارةً للمستشفى الميداني

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وحدات القوات المسلحة وقطاعات وزارة الدفاع المشاركة في مهام الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بتوجيهٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ مهامها في دعم الجهات الحكومية العاملة في الحج.واستهل جولته بتفقد مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، وكان في استقباله مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وقائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، وعدد من ضباط وحدات القوات المسلحة، حيث استمع إلى إيجاز عن المفرزة والمهام المناطة بها.وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحجبعد ذلك، قام رئيس هيئة الأركان العامة، بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج، واستمع لإيجاز عن مهامها ومسؤولياتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، قبل أن يفتتح عددًا من مشاريع تأهيل مخيمات حملة الوزارة لمنسوبيها ولذوي الشهداء والمصابين السعوديين واليمنيين، بالإضافة إلى افتتاح مشروع تأهيل مخيمات حملة ضيوف الوزارة القادمين من أكثر من 20 دولة.عقب ذلك، اطلع على البرامج الإرشادية والدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تفقده مشاركة الشرطة العسكرية المكلفة بمساندة قوى الأمن الداخلي في عملية إدارة الحشود، وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف.تضمنت جولة رئيس هيئة الأركان العامة، زيارةً للمستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في مشعر عرفة، واطلع على تجهيزاته ومعداته الطبية المتطورة، حيث التقى خلالها بالكوادر الطبية والصحية بالمستشفى. وشهدت جولة معاليه زيارة تفقدية لميدان قوة الواجب بالمغمس، حيث اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم.ونقل في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحيات وتقدير سمو وزير الدفاع للمشاركين في مهمة حج هذا العام ، مؤكدا أن أمن الحج والحجيج خط أحمر لا تهاون فيه، وأن القوات المسلحة المشاركة تأتي دعمًا للقوات العسكرية المعنية بأمن وسلامة الحجاج.كما أكد أهمية وعظم الدور الذي تضطلع به المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدًا بالعمل الاحترافي الذي يقوم به منسوبو الوزارة بشكل خاص، والقطاعات الحكومية المشاركة بشكل عام، في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة.