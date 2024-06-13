شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| إعلاميون لـ "اليوم": ملتقى إعلام الحج فرصة للتواصل اللحظي مع الجهات المعنية والان نبدء بالتفاصيل

فهد الاحيوي

عبدالله الدهاس

الدمام - شريف احمد - أوضح إعلاميون خلال حديثهم لـ "اليوم" أن "ملتقى إعلام الحج" أوجد فرصة عظيمة للتواصل السريع لحظة بلحظة مع الجهات الفعالة في موسم الحج، وسلط الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ويعمل على تثقيف وتنوير الوفود الإعلامية المحلية والدولية.قال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، فهد الإحيوي، إن الصحفيين والإعلاميين خلال جولتهم في الملتقى شاهدوا التواجد الثري للجهات المشاركة، بالاضافة إلى توفير كافة السبل التي تسهل أداء عمل الاعلامي بأرقى الأجهزة وأحدثها، سائلاً الله أن يكلل جهود ولاة الأمر بالنجاح نظير خدمتهم الدائمة والمستمرة لضيوف الرحمن ولأمن وسلامة الحجيج.وبين الإعلامي عبدالله الدهاس، أن إقامة هذه الملتقيات، يعمل على تثقيف وتنوير الوفود الإعلامية المحلية والدولية بالتزامن مع موسم الحج وإبراز الجهود التي تقوم بها المملكة في كل المجالات، وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وأضاف أن الملتقى فرصة لتجديد التواصل الإعلامي بمختلف العالم، ووجود الجهات الحكومية والجهات الفعالة في موسم حج هذا العام لإعطاء المعلومات الفورية والبقاء على اطلاع مستمر لحظة بلحظة مع تلك الجهات.