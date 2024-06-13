شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تتيح للحجاج الاستفادة من خدمات "توكلنا" بـ 7 لغات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عددًا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها حجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق "توكلنا"، الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 32 مليون مستخدم، ويقدم لهم 315 خدمة إلكترونية بسبع لغات، ويمكن استخدامه في أكثر 77 دولة في العالم.
وخلال موسم حج هذا العام، يمكن استعراض خدمات تطبيق توكلنا باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية، ومنها منتج الرسائل.
إذْ سيتمكن مستخدمو توكلنا من استقبال الاشعارات الخاصة بموسم الحج، علاوة على متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولًا بأول بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ويُمكن الدخول عبر بوابة المناسك التي تتيح للمستخدمين الحاملين تصاريح الحج إصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وتأتي هذه الخدمات في إطار جهود "سدايا" في حج هذا العام، الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن.
وخلال موسم حج هذا العام، يمكن استعراض خدمات تطبيق توكلنا باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية، ومنها منتج الرسائل.
إذْ سيتمكن مستخدمو توكلنا من استقبال الاشعارات الخاصة بموسم الحج، علاوة على متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولًا بأول بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
تيسير على الحجاجكما يُمكن في توكلنا استعراض: بطاقة الحاج الرقمية (نسك) بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج بالتعاون مع الأمن العام من خلال بطاقاتي في صفحة معلوماتي.
ويُمكن الدخول عبر بوابة المناسك التي تتيح للمستخدمين الحاملين تصاريح الحج إصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.
وتأتي هذه الخدمات في إطار جهود "سدايا" في حج هذا العام، الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن.