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بـ96 لغة.. الدفاع المدني يستعرض روبوتا توعويا في ملتقى إعلام الحج

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني لزوار المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، الذي تنظمه وزارة الإعلام خلال الفترة (4 - 10 ذو الحجة 1445هـ) الموافق (10-16 يونيو 2024م) بمركز مكة للمعارض والمؤتمرات في مدينة مكة المكرمة، روبوتًا لبث رسائل المديرية التوعوية بطريقة مختلفة وتقنية حديثة بـ(96) لغة.
وجذب الروبوت انتباه مرتادي جناح وزارة الداخلية، للترحيب بالزوار والتعريف بالخدمات المقدمة لتعزيز مستوى الوعي بأهمية السلامة والوقاية من المخاطر في المواقع ومقار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
روبوت توعوي في معرض ملتقى إعلام الحج - واس

ملتقى إعلام الحج

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية.
روبوت توعوي في معرض ملتقى إعلام الحج - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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