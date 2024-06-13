شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المشاعر المقدسة.. هدية المملكة لحجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعد قطار المشاعر المقدسة أحد أبرز المشاريع التي نفذتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الـ15 الماضية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهو المشروع الذي نال العديد من الجوائز كجائزة (فرانس إيدل مان أوارد) بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل البحوث التطبيقية والتشغيلية، كما تم اختياره من قبل منظمة الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعاً على مستوى العالم خلال المائة عام الماضية.

وصمم القطار الكهربائي الترددي ليخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج من كل عام، فيقوم بنقلهم بين المشاعر المقدسة في كل منى وعرفات ومزدلفة.

ودخل قطار المشاعر المقدسة الخدمة في نوفمبر من العام 2010، بعد قرابة العامين من بدء أعماله الإنشائية والتي نفذت عبر الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة.



مسار القطار

يعمل قطار المشاعر المقدسة على خط حديدي يبلغ طوله 18 كيلومترا، ينطلق من منطقة تخزين القطارات ليعبر 9 محطات، ثلاث في مشعر عرفات وثلاث في مشعر مزدلفة وثلاث في مشعر منى آخره تقع بجوار جسر الجمرات.



ويعمل القطار بسرعة تبلغ 80 كيلومترا في الساعة، ويستطيع قطع المسافة بين منى وعرفات خلال قرابة العشرون دقيقة.

ويضم أسطول قطار المشاعر المقدسة 17 قطاراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 3 آلاف راكب، في حين أن سعة القطار المقعدية تبلغ 20% من مجموع ركابه، لتبلغ بذلك طاقة قطار المشاعر المقدسة الاستيعابية 72 ألف راكب في الساعة الواحدة.



تسهيل تنقل الحجاج

في تصميم المحطات تم مراعاة عدة أمور لتسهيل تنقل الحجاج أثناء دخولهم للمحطات وركوبهم للقطار وأثناء مغادرتهم له، وذلك لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الحجاج الذين يستخدمون قطار المشاعر المقدسة.



فتم فصل منطقة الانتظار عن منطقة الصعود، وكذلك تم فصل رصيف الصعود عن رصيف المغادرة.

وتحتوي محطات قطار المشاعر المقدسة على جسور ربط مخصصة لنقل الركاب للدور الأرضي للمحطة من الجهة المقابلة لها، وكذلك على منحدرات مخصصة لنقل الركاب من رصيف المحطة.

بالاضافة لمصاعد كهربائية تهدف لتسهيل دخول وخروج الحجاج للمحطة وبشكل خاص كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.



كما روعي في تصميم المحطات عدد ابواب الدخول والخروج للقطار والبالغ عددها 60 باباً لكل جانب حيث تحتوي المحطات على ذات العدد من الابواب لتسهم في دخول وخروج سلس للحجاج اثناء رحلتهم على متن القطار.



خفض الازدحامات المرورية

يسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الالاف من الحجاج في كل حركة من حركاته المختلفة بين المشاعر.

وبالاضافة إلى وصول هذا العدد الكبير من الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير مقارنة بوسائل النقل الأخرى، فإن وجود القطار أسهم في إزاحته ما يقارب الخمسين ألف حافلة ركاب من الطرق، وهو ما يخفض من الازدحامات المرورية وكذلك يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

يعتبر قطار المشاعر المقدسة من القطارات الصديقة للبيئة حيث يعمل بالطاقة الكهربائية وهو الأمر الذي يجعل مستوى انبعاثاته الكربونية صفرياً، ويسهم في الحفاظ على البيئة في منطقة المشاعر المقدسة والحفاظ على الصحة العامة لحجاج بيت الله الحرام.

ولقطار المشاعر المقدسة أسلوب تشغيلي خاص به لا يتواجد في أي قطار اخر في العالم، إذ يعمل بالنظام الترددي (المترو)، فيتم تنظيم حركة القطار وفقا للاحتياج اليومي في موسم الحج وبحسب النسك المفروضة لكل يوم.

ويتم من خلال مركز التشغيل والتحكم بالمقر الرئيسي لإدارة القطار تحديد مواقع مرور وتوقف القطار، وذلك من خلال 5 حركات مختلفة تبدأ من يوم السابع من ذو الحجة وحتى نهاية أيام التشريق.

نجاحات 2019-2023

تمكنت سار خلال العام 2019 من نقل 2.3 مليون راكب خلال موسم حج 1440هـ، وذلك عبر 2170 رحلة، وتوقف قطار المشاعر المقدسة بعد ذلك عن العمل عامي 2020 و2021 في ظل جائحة كورونا.

ليعود للعمل مجددا في العام 2023 حيث قام بنقل 1.35 مليون راكب في موسم حج 1443 هـ، وذلك عبر 2228 رحلة.

أما موسم الحج الماضي فقد تمكن خلاله قطار المشاعر من نقل أكثر 2.13 مليون راكب على متن 2208 رحلة.

ومنذ تولي "سار" مسؤولية إدارة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة، فقد حرصت على تطوير البنية التحتية وكذلك الأنظمة التشغيلية للقطار.

فقد نجحت هذا العام في اضافة 96 معدة صيانة ميكانيكية وكهربائية لتسهم في توفير الصيانة الثقيلة للقطارات.

وتم خلال الأشهر الماضية إعادة تأهيل 9 قطارات بالكامل، ضمن خطتها لصيانة وتأهيل القطارات بعد موسم الحج.

كما قامت بترقية وتطوير أنظمة التواصل مع الركاب من خلال الشاشات والانظمة الصوتية، وكذلك تبنت (سار) عملية تطوير وتحسين أنظمة الإشارات والاتصالات المختلفة التي تستخدم على الخط الحديدي أو في مركز التشغيل والتحكم.