شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 51 ألف مستفيد من الخدمات الصحية للحجاج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم تجمع المدينة المنورة الصحي خدمات الرعاية الطبية لـ51,748 حاجًا في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة، خلال موسم الحج، وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها الوزارة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

وأوضح التجمع أن 40,475 حاجًا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 4993 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذُ بداية موسم الحج مطلع ذي القعدة.

3 عمليات قلب مفتوح

كما أجريت 3 عمليات قلب مفتوح خلال هذا الموسم، و74 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية.

في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ88 حاجًا من عدة جنسيات، إلى جانب 140 جلسة غسيل كلى.



خدمات العربة الطبية

كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 140 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.

وأضاف التجمع الصحي أن الفرق الصحية في العيادات الطبية المتنقلة على طريق الهجرة قدمت خدماتها الطبية لـ1430 حاجا وحاجة.

فيما استفاد من خدمات العربة الطبية في مدينة الحجاج بمحافظة خيبر 1592 مستفيدًا، كما استفاد من الخدمات المقدمة في العيادة المتنقلة بجوار مسجد قباء 2087.

إضافة إلى 1671 مستفيدًا من الخدمة الطبية المتنقلة بجوار مسجد سيد الشهداء، من خلال عربات طبية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة.