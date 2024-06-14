شكرا لقرائتكم خبر عن 900 زيارة لمساكن الحجاج للتوعية عن مخاطر الإجهاد الحراري والان نبدء بالتفاصيل

زيارات ميدانية

الدمام - شريف احمد - ضمن جهود وزارة الصحة وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة، فعلت مديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برنامج سفراء التوعية والتثقيف الصحي.ويستهدف البرنامج مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة، بهدف رفع الوعي الصحي تجاه مخاطر الإجهاد الحراري وتفادي ضربات الشمس، مع توزيع حقائب صحية تشتمل على مظلات شمسية وقطاره ومعقم وبروشور تثقيفي.وأكد المتحدث الرسمي لصحة منطقة المكرمة حمد فيحان، أن الفرق الميدانية حققت أكثر من 900 زيارة ميدانية على مساكن الحجاج شملت العديد من الجنسيات وفي مقدمتهم حجاج تركيا ودول أوربا بواقع 115,864 حاجاً.يليهم حجاج باكستان وبنجلاديش وجنوب آسيا بواقع 98,036 حاجاً، ويليهم حجاج إيران بواقع 68,711 حاجاً، ثم حجاج جنوب شرق اسيا بواقع 52,823 حاجاً ، وحجاج الدول العربية بواقع 52,823 حاجاً، وحجاج إفريقيا غير العربية بواقع 18,453 حاجاً.وتضمنت الجولات الميدانية تغطيه الساحات المحيطة بالحرم الشريف والمنطقة المركزية، مستهدفة أكثر من 45,000 حاجاً من مختلف الجنسيات.وأضاف المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، أن حملة سفراء التوعية والتثقيف انطلقت بتاريخ 20 ذي القعدة 1445هـ واستهدفت نصف مليون حاج حتى الان وجرى توزيع اكثر من 40,000 مظلة شمسية ضمن حقيبة صحية تشتمل على قطارة ماء ومعقم وبروشور توعوي، وأكد ان الحملة مستمرة وسوف تستكمل في المشاعر المقدسة ويوم عرفة.