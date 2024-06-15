شكرا لقرائتكم خبر عن بينها رادارات ومحطات.. تفاصيل منظومة "الأرصاد" في أجواء عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحقيقًا لأعلى درجات الدقة والنجاح، وتوفيرًا للاحتياجات والقدرات التي تسهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام، عزز المركز الوطني للأرصاد، من قدراته الفنية والتقنية والتشغيلية؛ لتقديم خدماته في يوم عرفة.

ويعمل مركز الأرصاد على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، من خلال التنسيق المستمر، مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وإطلاعهم ببيانات ومعلومات الطقس والظواهر الجوية المحتملة، على رأس كل ساعة. منظومة من التقنيات الأرصادية المكتملة ويراقبُ المركز أجواء عرفة، من خلال منظومة من التقنيات الأرصادية المكتملة، من رادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والمحطات الأوتوماتيكية والمأهولة.

هذا إضافة إلى المحطات المتنقلة لقياس طبقات الجو العليا، إذ يعمل المركز على دقة معلوماته وبياناته، بما يتناسب مع الخدمات الكبيرة، التي تقدم لحجاج بيت الله في هذا اليوم الفضيل. درجات الحرارة على مشعر عرفات ويتوقع أن يسجل مشعر عرفات هذا اليوم، درجات حرارة قد تصل إلى 47 درجة مئوية ورطوبة قد تصل إلى 65%، ورياح جنوبية غربية إلى غربية نهاراً تبلغ سرعتها 25كم/ساعة.

فيما تتحول الرياح ليلاً من شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تصل إلى 18كم/ساعة.

كما يراقب المركز فرص تكوّن تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات الطائف ومدى احتمالية تأثر المشاعر، داعين الله عز وجل أن يمكن ضيوفه من تأدية مناسكهم وأن يتقبل دعاءهم.

