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نائب أمير مكة يستقبل وزير الحج والعمرة
استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بمشعر عرفات وزير...
البيئة تفسح أكثر من (2,1) مليون رأس من الماشية منذ بداية "ذو القعدة" استعدادًا لحج 1445
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح (2,112,749) رأسًا من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جِمال)، في الفترة من 1 ذي القعدة حتى 4 ذي...
ضبط 12,950 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
المعيقلي في خطبة عرفة : الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، أن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله ، حاثاً حجاج بيت الله...
الحجاج يتوافدون إلى مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة عرفة
توافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم للاستماع إلى خطبة عرفة ، وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً...
جبل عرفات..من الناحية الجيولوجية
قدّمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية نبذة بسيطة عن جبل عرفات حيث قالت في منشور لها عبر منصة "X" أن جبل الرحمة (مشعر عرفات)، رمز من...
بدء توافد الحجاج إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445 هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين...
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة ترصد عددا من حالات الإجهاد حراري وضربات الشمس بين الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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