شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإجهاد الحراري بمشعر عرفة يستقبل 225 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بمشعر عرفة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 225 حالة إجهاد حراري وتعب من حجاج بيت الله الحرام.

ويحتوي المركز على 20 سريراً مجهزاً بأحدث التجهيزات الخاصة بالتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يتميز بنظام توزيع الهواء ورذاذ الماء، من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية تغطي جمعي أجزاء جسم المصاب، إضافة إلى عيادات للرجال والنساء وصيدلية خارجية.





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وكان المركز الوطني للأرصاد قد أجرى أعماله البحثية الميدانية المتعلقة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس في موسم حج هذا العام، على المشاعر المقدسة.

وأجرى المركز عددًا من الدراسات البحثية الميدانية اليوم في مشعر عرفات، بهدف التعاون مع الجهات المعنية في تقليل عدد الحالات الواردة إلى المستشفيات والمراكز الصحية.