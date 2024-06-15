شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على سؤال "اليوم".. الحج: 4500 مراقب ميداني يتواجدون في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

تجربة التاكسي الجوي

تقديم الخدمات الصحية

ارتفاع درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - أعلن المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445 هـ عن نجاح واكتمال المرحلة الأولى من الخطط الأمنية بنجاح، مع عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، وذلك بمشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الداخلية والحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية.ورداً على استفسار "اليوم" أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج د. عايض الغوينم، أن العناصر الميدانية ومراقبي الوزارة يتواجدون في المشاعر والمساكن ومنافذ الوصول للتأكد من تقديم شركات الخدمة بحسب ما تم التعاقد مع الحاج، وهناك باقات بعقود وطلبات مختلفة، وبالتالي كل حاج من خلال بطاقة نسك نستطيع معرفة الباقات والخدمات.وأوضح أن هناك أكثر من 4500 مراقب ميداني يتواجدون في المشاعر المقدسة ويباشرون البلاغات الواردة على الرقم الموحد 1966، وتجاوزنا اليوم 5 ملايين قراءة على بطاقة نسك في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج.وأكد المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح بن إبراهيم الزويد، رداً على الصحيفة، أن التاكسي الجوي تم اختباره وتجربته في بيئة الحج ونجح في الاختبارات المحدد لها في هذه المرحلة، ومستمر في إجراء الاختبارات والتجارب لتكون المملكة رائدة في تبني تقنيات النقل الحديثة.فيما أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب خلال المؤتمر عن نجاح المرحلة الأولى من الخطط الأمنية بعد الانتهاء من تصعيد الحجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، مؤكداً أنه يتم البدء حالياً المرحلة الثانية لنقل الحجاج من عرفات إلى مزلفة والمبيت فيها قبل استئناف عودتهم إلى منى لقضاء المناسك.وكشف شلهوب عن ضبط 25 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج في ليلة التاسع من ذي الحجة وذلك لنقلهم 103 مخالفين ليس لديهم تصريح بالحج وسيتم تطبيق العقوبات بحقهم، وتلقى مركز العمليات الامنية الموحد 911 في منطقة مكة المكرمة 52274 مكالمة وتنوعت بين الاستفسارات والخدمية لضيوف الرحمن والمقيمين والزوار في العاصمة المقدسة.وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم؛ أنه ولأول مرة هذا العام تم إصدار البيان الإلكتروني للإركاب وبتواجد 4000 عنصر ميداني في وزارة الحج والعمرة ونعمل إلى جنب 67 شركة نقل، وتتواصل خطط التفويج لينعم الحجاج مناسكهم وتخدمهم الكوادر البشرية من أجل راحتهم.وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المناسك القادمة تشمل على الانتقال بين عدة مشاعر وعدة مواقع يواكبها خطط صحية لتقديم الخدمات.وأوضح أنه تم تقديم الخدمات الصحية حتى اللحظة لأكثر من 112 ألف حاج، كما تم اجراء 20 عملية قلب مفتوح، و230 عملية قسطرة قلبية، و819 عملية غسيل للكلي، وتم تقديم خدمات من المستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من 5114 من ضيوف الرحمن وبعدة لغات.وأكد العبدالعالي أن ارتفاع درجات الحرارة هو أكبر تحدي نواجه، وجرى استقبال 569 حالة إجهاد حراري وتم التعامل معها وفق البروتكولات الطبية، منوهاً بالتقيد بالإرشادات الطبية لتلافي ضربات الشمس.فيما أكد المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح بن إبراهيم الزويد، أنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى عرفات بيسر وسهولة وجرى نقل 300 ألف حاج بمعدل انضباط في الرحلات وصل إلى 100%، وهناك أكثر من 7500 من منظمي الحشود في المشاعر يتكلمون أكثر من 7 لغات لخدمة ضيوف الرحمن، وتم العمل على أكثر من 160 ألف عملية فحص للمركبات والتأكد من جودتها وباستخدام النظارات المخصصة والتي ساعدت في تسريع عملية الفحص بنسبة 600 % لتصل إلى 6 ثواني فقط لفحص الشاحنة الواحدة، وتم تخصيص اسكوترات لكبار السن وذوي الاعاقة بمسارات مخصصة باجمالي 3000 اسكوتر تنقلهم من مشعر عرفات إلى المزدلفة.