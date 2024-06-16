وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء النرويج

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المستجدات الإقليمية

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار ستوره.وذلك على هامش قمة السلام في أوكرانيا، المنعقدة في مدينة لوتسيرن السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.