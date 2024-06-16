تصعيد أكثر من 42 مليون سلعة تموينية للحجاج في عرفة ومزدلفة

وتواصل الفرق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن، وذلك بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن موسم حج هذا العام بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.
كما تشرف على سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.
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