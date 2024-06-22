هذا هو موعد ذروتها .. هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت منار غانم العضوة في المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، من حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تضرب البلاد موجة حارة.

وفي تصريحات لها، أوضحت منار غانم أن مصر ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم السبت حتى يوم الخميس المقبل، إذ أن متوسط درجات الحرارة في معظم الأيام ستكون 40 درجة مئوية.

وتابعت "غانم": "ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 40 درجة"، متابعة: "تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر بالبحر المتوسط، وتفقد جزء من درجات حرارتها لكنها محملة ببخار الماء ارتفاع في درجات الحرارة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة، نتيجة وجود منخفض الهند الموسمي مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة".