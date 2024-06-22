"النشرة": اشكال بين نازحين سوريين استخدموا السواطير والخناجر في منطقة جل البحر في صور

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "اشكال كبير في منطقة جل البحر في صور بين نازحين سوريين استخدموا السواطير والخناجر عند الشارع العام، ما تسبب بحالة من الرعب للمارة في المكان".
واشار الى ان "قوة من مخابرات الجيش اللبناني حضرت لفض الإشكال ولتوقيف متسببيه ومصادرة الآلات الحادة التي إستعملوها".
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