اجتماع سعودي فرنسي لبحث التعاون الدفاعي بين البلدين

عقدت لجنة التعاون الدفاعي السعودية – الفرنسية في باريس، اجتماعها الخامس برئاسة مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي ومن الجانب الفرنسي المفوض العام للتسليح إيمانويل كيفا.

وبحث الاجتماع التعاون الدفاعي بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، ونقل وتوطين التقنية والبحث والتطوير الدفاعي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، التقى مساعد وزير الدفاع، رئيس هيئة الأركان الخاصة برئيس الجمهورية الفرنسية الفريق أول فابيان موندون، ومدير المكتب المدني والعسكري لوزير القوات المسلحة الفرنسية باتريك بايوو.

وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين، وبحث تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي.

وعقد العتيبي اجتماعًا مع عددٍ من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية، جرى خلاله استعراض فرص التعاون الواعدة في مجال الصناعات العسكرية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية السعودية 2030.​