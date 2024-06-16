شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من أمطار خفيفة حتى الـ 11 مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس المدينة المنورة اليوم الأحد.

ونبه من أمطار خفيفة على محافظة العلا تشمل تأثيراتها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. طقس المدينة المنورة وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.

كما نبه من ضباب خفيف تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح أن الحالة تبدأ الساعة الثانية صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

