شكرا لقرائتكم خبر عن رمي الجمرات.. استعدادات في جميع الأرجاء لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط منظومة من الخدمات، تبذل الأجهزة كافة جهودها من أجل استقبال ضيوف الرحمن وذلك لتمكينهم بأريحية وسهولة من رمي الجمرات.

ومن هذه الجهود المديرية العامة للدفاع المدني التي جهزت استعداداتها في جميع أرجاء منشأة الجمرات. رمي الجمرات كما طالت جهودها التنظيمية الساحات المحيطة بها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى جاهزية فرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية.

وأوضحت المديرية أن تلك الفرق والوحدات مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية، لتقديم خدمات الدفاع المدني والإنسانية. رمي جمرة العقبة الكبرى كانت طلائع حجاج بيت الله بدأت رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى.

وجاء هذا مع بداية من صباح اليوم العاشر من ذي الحجة اليوم الأحد الموافق العيد الأضحى.