شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| أجواء مبهجة في عيد الأضحى.. وفرحة كبيرة بنجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غمرت الفرحة قلوب المواطنين والمقيمين في المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث عبروا عن سعادتهم الغامرة بنجاح موسم الحج وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن.

ورصدت عدسة ”اليوم“ توافد الأسر بصحبة أطفالها على المساجد والساحات بالمنطقة الشرقية، وذلك من أجل تأدية صلاة العيد وأظهرت اللقطات توافد الصغار والكبار وسط أجواء فرح يعيشها الجميع.





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وأكد المصلون في تصريحات لـ "اليوم" أن فرحتهم تتضاعف هذا العيد، فإلى جانب فرحة العيد، هناك فرحة نجاح موسم الحج الذي شهد خدمات متواصلة لضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وأشادوا بجهود القيادة الرشيدة في تسخير كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن ذلك يعكس حرص المملكة على توفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان للحجاج.



فرحة بين كل الأعمار



ولم تقتصر فرحة العيد على الكبار، بل امتدت لتشمل الشباب الذين أشاروا إلى أن عيد الأضحى يتميز بطابع خاص يختلف عن عيد الفطر، حيث يكثر فيه تقديم الأضاحي والتجهيزات المميزة. وأعربوا عن شكرهم لله على نعمة الإسلام الذي جعل لكل عيد طابعه الخاص.

وأكد المواطنون أن عيد الأضحى السعيد يأتي امتداداً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

وختموا تصريحاتهم بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء.