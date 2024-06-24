شكرا لقرائتكم خبر عن للبكالوريوس والدبلوم.. موعد وشروط ورابط الترشح للقبول بجامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة طيبة موعد فتح باب الترشيح للقبول للسعوديين وللمنح الداخلية على برامج مرحلة البكالوريوس والدبلوم في الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ، وذلك عبر موقع الجامعة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 ذي الحجة للطالبات والمنح الداخلية، والخميس 21 ذي الحجة للطلاب، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 28 ذي الحجة.

وأوضحت الجامعة أنه سيجري استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات، وسيكون القبول لهذا العام موحدًا في الجامعة وفروعها، ومتاحًا لجميع مناطق المملكة.

البرامج المتاحة

وأكدت الجامعة أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني هنا.

‏ ونوهت بأنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح، ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات، ومتابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يُنشر على بوابة القبول الإلكتروني، ورسائل الجوال، والبريد الإلكتروني للمتقدم.