شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري يحذر: الذبح العشوائي يتسبب بمخاطر صحية وبيئية تهدد المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر عدد من المختصين من مخاطر الذبح في المسالخ العشوائية، مؤكدين على أهمية اختيار الأضحية السليمة وذبحها في الأماكن المرخصة تحت إشراف بيطري.

وشدد المختص والطبيب البيطري مسلم آل مرار على أهمية اختيار الأضحية السليمة والذبح في المسالخ المرخصة، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوعية المستهلكين وضمان سلامة الأضاحي خلال عيد الأضحى.





أخبار متعلقة



وأشار آل مرار إلى أن الوزارة وفرت معلومات شاملة حول الأضحية من خلال باركود خاص، يتضمن الشروط الشرعية، طرق فحص السلامة، الأعمار، وطرق الغش المحتملة. هذه المعلومات تهدف إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرار مستنير عند اختيار الأضحية.



وأكد آل مرار على ضرورة فحص الأضحية للتأكد من خلوها من أي عيوب صحية، مثل الأمراض، الجروح، الكسور، الإفرازات، أو الهزال. هذه الخطوة أساسية لضمان سلامة لحوم الأضحية وصحة المستهلك.

وركز على أهمية الذبح في المسالخ المرخصة، حيث يتواجد أطباء بيطريون مختصون للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح. وأوضح أن بعض الأمراض لا يمكن اكتشافها إلا من قبل المختصين، مثل الغدد المتورمة، الديدان في الكبد، أو آثار المضادات الحيوية.



المسالخ العشوائية خطر على الصحة



حذر آل مرار من الذبح في المسالخ العشوائية، مشيراً إلى أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد على ضرورة التوجه إلى المسالخ المرخصة للحفاظ على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي.

من جانبه أوضح مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ بالمنطقة الشرقية، أن فرع ”وقاء“ يقدم دوراً حيوياً مهماً لتوعية المواطنين والمقيمين من خلال حملة ”وقاء.. يهتم بأضحيتك“، التي ينفذها على نقاط البيع والمسالخ والحظائر والطرقات العامة، بهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، والقيام بعمليات الرقابة وفحص المواشي للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية والشرعية اللازمة عند اختيار الأضحية.