واجهات جدة البحرية ومرافقها العامة جاهزة لعيد الأضحى المبارك

هيأت أمانة محافظة جدة كافة المرافق السياحية في المدينة والساحات العامة والواجهات البحرية، والشواطئ ومسارات رياضة المشي؛ لاستقبال السكان والزائرين طيلة مناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.

وكثفت أمانة جدة جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً من السكان وزائري المحافظة للاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، والذي يشمل واجهة "روشن البحرية" وشاطئ السيف على الكورنيش الجنوبي، والواجهة البحرية في أبحر الجنوبية التي باتت متنفساً تستقطب جميع فئات المجتمع.

وأشارت أمانة جدة إلى رفع درجة التنسيق ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة ومباشرة أعمال التطهير والتعقيم، نظراً لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.

ولفتت أمانة جدة الانتباه إلى مضاعفة جهودها خلال إجازة العيد ورفع درجة الجاهزية بين الإدارات، والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، بجانب استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار الساعة.