ماذا يحدث لـ "عضلة قلبك" عند تناول البصل الأخضر؟

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن تناول البصل الأخضر بانتظام يُحدث تأثيرا إيجابيا على صحة القلب أيضا، وفقا لموقعي "thehealth"، و"webmd".

محتواه العالي من الألياف

تساعد الألياف على تحسين تدفق الدم إلى القلب، ما يعزز وظائفه بشكل ملحوظ.

غني بمضادات الأكسدة

البصل الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، ما يُسهم في منع تلف الحمض النووي والأنسجة الخلوية، وبالتالي تعزيز قدرة عضلة القلب على أداء وظائفها.

خفض مستويات الكوليسترول

استهلاك البصل يؤدي إلى تقوية عضلة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والضغط، وتحسين تدفق الدم.

مركبات الكبريت

يساعد محتواه العالي على مركبات الكبريت على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ما يجعله خيارا غذائيا للحفاظ على صحة القلب.