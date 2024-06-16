شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حاجة سبعينية تركية من نزيف في المخيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – ، من إجراء عملية جراحية نوعية وعاجلة لإنقاذ حاجة تركية تبلغ من العمر سبعين عامًا بعد تعرضها لنزيف حاد في المخيخ، نتيجة تشوه شرياني وريدي في منطقة حساسة بالدماغ.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الفريق الطبي قام بتدخل عاجل عبر تخفيف ضغط الدماغ عبر إزالة عظم الجمجمة الخلفية وتركيب أنبوب تصريف في بطينات الدماغ ، كما أظهرت الأشعة التداخلية وجود تشوه شرياني وريدي تم علاجه باستخدام تقنيات متقدمة، بدون مضاعفات.

وأضاف أن المريضة استعادت وعيها وتم نزع جهاز التنفس الصناعي عنها، وحالتها الصحية في تحسن مستمر ، ويجري الترتيب حاليًا لتصعيدها إلى مشعر عرفات لتمكينها من إتمام نسكها تحت إشراف طبي كامل.