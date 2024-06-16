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إنقاذ حاجة سبعينية تركية من نزيف في المخيخ

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الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – ، من إجراء عملية جراحية نوعية وعاجلة لإنقاذ حاجة تركية تبلغ من العمر سبعين عامًا بعد تعرضها لنزيف حاد في المخيخ، نتيجة تشوه شرياني وريدي في منطقة حساسة بالدماغ.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الفريق الطبي قام بتدخل عاجل عبر تخفيف ضغط الدماغ عبر إزالة عظم الجمجمة الخلفية وتركيب أنبوب تصريف في بطينات الدماغ ، كما أظهرت الأشعة التداخلية وجود تشوه شرياني وريدي تم علاجه باستخدام تقنيات متقدمة، بدون مضاعفات.

وأضاف أن المريضة استعادت وعيها وتم نزع جهاز التنفس الصناعي عنها، وحالتها الصحية في تحسن مستمر ، ويجري الترتيب حاليًا لتصعيدها إلى مشعر عرفات لتمكينها من إتمام نسكها تحت إشراف طبي كامل.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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