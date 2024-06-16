لقيناها ب" تبكي".. بالفيديو: حاجة مصرية واثنين من أبناء جيرانها يكشفون تفاصيل لقائهم صدفة أثناء أداء مناسك الحج

صحيفة الخليج 365: كشفت حاجة مصرية واثنين من أبناء جيرانها تفاصيل لقائهم صدفة أثناء أداء مناسك الحج.

وقال شاب خلال لقاء مع قناة العربية: "أول ماشفناها كانت بتعيط "تبكي" من شدة الفرحة بالحج، وقمنا باصطحابها معنا إلى مزدلفة".

وقالت الحاجة أم ياسمين: "كنت في مسجد نمرة وأنتظر الانتقال من عرفة إلى مزدلفة، والأخ محمد ساعدني للسير وسط الزحام ووسع لي الطريق، وأنا مكنتش شيفاه وبعدين نظرت له وعلمت أنه ابن جارنا"

واشارت إلى أنها شعرت بالفرحة بعدما قابلتهما، وتابعت: "كنا فرحانين وندعي ونسبح ونستغفر ونذكر الله"