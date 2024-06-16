بالفيديو.. الشاعر " الحارثي " يلقي قصيدة أمام ‎ولي لعهد في حفل استقبال المهنئين ب "عيد الأضحى" في قصر منى

صحيفة الخليج 365: ألقى الشاعر العقيد مشعل الحارثي قصيدة أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل استقبال المهنئين بـ عيد الأضحى المبارك في قصر منى، اليوم الأحد.

وتضمنت القصيدة عدد من الأبيات الشعرية منها:-

احفظ ملكنا وانصره وين ما راح.. بارك لنا يالله بعمره وزيده 90 عام عاشها بذل وكفاح..

وما فيه مجد للوطن ما يشيده"..

عهد الملك سلمان تمكين وإصلاح.. المملكة لبست ثياب جديدة..

عوص الأمور الكايدة ما تكيدة.. حرز قوي عزوم ساطي ولماح فرز الوغى.. سيف الملك والعقيدة..

محمد اسمه تاج للشعر ووشاح

طويق نجد إن كان ينزاح ينزاح.. لو حاولوا ما حركوا فيه حيدة.. في رؤيته نصر وتباشير وأفراح.. راهن عليها والنتيجة وكيدة

‏ما همنا من ينطح الصوت بصياح.. يشهد لنا الله والمواقف شهيدة

تطيح روس وبيرق العز ما طاح.. شامخ يسلمه الحفيد لحفيده