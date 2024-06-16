شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الداخلية": مركز 911 استقبل 78 ألف مكالمة يوم العيد وتمت معالجتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أن الحجاج أدوا طواف الإفاضة اليوم بكل يسر وطمأنينة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لحج 1445.

وقال العقيد طلال الشلهوب، إن مركز 911 استقبل أكثر 78 ألف مكالمة خلال يوم العيد تنوعت ما بين البلاغات الأمنية والاستفسارات الخدمية والعامة وتمت معالجتها. إنجازات موسم الحج سبق وأعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، قائلًا خلال مؤتمر صحفي بالمشاعر، إن بطاقة نسك من إنجازات موسم الحج.

وأوضح الربيعة أن عدد حجاج موسم 1445 هـ بلغ 1.8 مليون حاج، من أكثر من 200 دولة، وأكد أن جميعهم وقفوا بالصعيد الطاهر، مؤكدًا على استكمال المناسك بالتوجه إلى مزدلفة، ما بعدها.

وأشاد بحملة لا حج بلا تصريح، مؤكدًا أن إطلاق بطاقة "نسك" من منجزات موسم الحج 1445 هـ، والتي كان لها دورًا فعالًا في إرشاد الحاج.