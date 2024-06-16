شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام التشريق.. "الداخلية" تواصل تقديم الخدمات الطبية للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك في مشعر منى خلال أيام التشريق.وتشمل الخدمات المقدمة وجود فرق طبية في الميدان لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن في مشعر منى، من خلال فرق إسعافية وكوادر طبية مختصة برعاية المصابين بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وغيرها من الحالات الإسعافية.ويأتي ذلك ضمن الخطة العامة للخدمات الطبية خلال موسم الحج، وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.