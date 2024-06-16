شكرا لقرائتكم خبر عن بأول أيام عيد الأضحى.. 97 ألف رأس ماشية و40 ألف ذبيحة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أسواق منطقة الرياض

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع عدد المذبوحات بمسالخ منطقة الرياض، والمسالخ الثابتة بمدينة الرياض، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، إذ بلغ العدد الإجمالي للمذبوحات حتى الرابعة من عصر يوم العيد (40,666) رأسًا من الماشية بمختلف أتواعها، ضأن، وماعز، وأبقار، وجِمال.جاء ذلك في التقرير اليومي لفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ لرصد أنشطة وإحصائيات المسالخ والأسواق، في المنطقة، وفي مدينة الرياض خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام.وأوضحت الوزارة، أن جولات الفرع الرقابية في مسالخ المنطقة، بلغت (87) جولة، شهدت إتلافًا كليًا لـ (28) رأس من الماشية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى (2,003) إتلاف جزئي، كما سجّلت (14) إنذارًا، و(3) مخالفات، في مواجهة مخالفي اشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة.وأكدت الوزارة، وفرة المواشي في أسواق منطقة ومدينة الرياض؛ حيث بلغ إجمالي عدد المواشي بالأسواق (97,124) رأسًا من الماشية، شملت (81,285) رأسًا من الضأن، و(14,755) رأسًا من الماعز، و(1,021) رأسًا من الجِمال، و(63) رأسًا من الأبقار، مضيفة أن عدد الأحواش والحظائر في أسواق منطقة الرياض، بلغ (4,747) حوشًا وحظيرة، إضافة إلى (6,366) جلابة، كما استقبلت نقاط بيع المواشي المؤقتة في مدينة الرياض، (21,634) رأسًا من الأضاحي، عبر (493) حظيرة.وأشارت إلى أن الفرق الفنية للفرع، قامت بـ (84) جولة رقابية، و(252) زيارة على أسواق المنطقة؛ سجّلت من خلالها (28) إنذار، و(29) مخالفة، بالإضافة إلى تقديم (6) بلاغٍات، في مواجهة عددٍ من المخالفين لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة.وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض، جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على أسواق المواشي والمسالخ في منطقة ومدينة الرياض، من خلال فرقه الفنية المنتشرة، والتي تعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد؛ حرصًا على سلامة وصحة ما تقدمه تلك الأسواق للمواطنين والمقيمين، للحفاظ على صحتهم، من خلال التشديد على المنشآت والأفراد بالأسواق والمسالخ، للتقيد بالضوابط والاشتراطات المعلنة.