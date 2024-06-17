شكرا لقرائتكم خبر عن الفتاة السعودية.. 3 أعوام من التألق في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الفتاة السعودية حضورًا لافتًا في دخولها العمل الكشفي وخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر معسكرات الخدمة العامة التي تمثلت في مهام إرشاد الحجاج وإدارة الحشود في المسجد الحرام.

وبدأت رحلة الفتاة السعودية بالعمل الكشفي قبل 3 أعوام، فكانت مشاركتها بنحو 30 فتاة ليصلن هذا العام إلى أكثر من 200 فتاة كشفية برعن في استقبال الحجاج التائهين، والإسهام في أمن الحرم في إدارة الحشود وتوجيه المصليات ومساعدة كبار السن ونحو ذلك.

الصورة الحسنة لبنات الوطن

وأشارت العديد من الفتيات عن معاني الفخر والاعتزاز في خدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهن من المشاركة مع الجهات الحكومية الخاصة لتقديم الصورة الحسنة لبنات الوطن المرحبات بضيوف الرحمن.

