شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.وتمتد الأمطار إلى أجزاء من مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.