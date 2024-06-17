شكرا لمتابعة خبر عن لقطات من المسجد الحرام في أول أيام التشريق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشرت عدة لقطات من داخل الحرم المكي، حيث أظهرت تواجد حجاج في الحرم، وذلك في أول أيام التشريق.

ووثقت قناة الإخبارية، تواجد أعداد كبيرة من الحجاج في الحرم المكي، وذلك في الساعات الأولى من أولى أيام التشريق.

ويستعد حجاج بيت الله الحرام من رمي الجمرات الثلاث خلال أول أيام التشريق، بعد أن تحللوا من إحرامهم، حيث يبيتون أيامهم الثلاثة في منى وبعدها يتوجهون لمكة لطواف الوداع.