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لقطات من المسجد الحرام في أول أيام التشريق .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشرت عدة لقطات من داخل الحرم المكي، حيث أظهرت تواجد حجاج في الحرم، وذلك في أول أيام التشريق.

ووثقت قناة الإخبارية، تواجد أعداد كبيرة من الحجاج في الحرم المكي، وذلك في الساعات الأولى من أولى أيام التشريق.

ويستعد حجاج بيت الله الحرام من رمي الجمرات الثلاث خلال أول أيام التشريق، بعد أن تحللوا من إحرامهم، حيث يبيتون أيامهم الثلاثة في منى وبعدها يتوجهون لمكة لطواف الوداع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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