شكرا لمتابعة خبر عن وفاة والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الأربعاء بيانًا بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونص بيان الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 21 / 12 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.