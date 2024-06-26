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وفاة والدة الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم الأربعاء بيانًا بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ونص بيان الديوان الملكي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 21 / 12 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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