شكرا لمتابعة خبر عن رصد 71 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في مايو الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (71) مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية، والتعامل معها وفق الأنظمة الخاصة بذلك خلال شهر مايو الماضي.

وقامت الفرق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ (14) زيارة إشرافية لمعاهد ومراكز التدريب الأهلية بمختلف المناطق، لمتابعة جودة أداء المنشآت التدريبية والخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في سوق التدريب الأهلي فقد منحت المؤسسة خلال مايو الماضي (31) رخصة لمنشآت تدريبية جديدة ، لمزاولة تقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات.

فيما أصدرت ( 43) بطاقة مدرب معتمد؛ لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.

وأشار إلى أنه خلال الشهر ذاته نفذت المؤسسة (10716) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا لمتدربي ومتدربات المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية.