شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الحرارة تلامس 49 درجة في مكة والمشاعر المقدسة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، ارتفاعاً ملموساً في درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة اليوم الاثنين، أول أيام التشريق.

وبين في حديثة لـ "اليوم" أن الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية مع نسبة رطوبة تصل إلى 65%. حرارة مرتفعة وأصدر المركز تنبيهاً لمواطني ومقيمي المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بضرورة توخي الحذر من درجات الحرارة العالية، خاصة خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً حتى 5 عصراً.

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على العرضيات والطائف وأضم وميسان.