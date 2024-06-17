شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة وجوالة الشرقية: خدمة الحجاج شرف لنا.. وسعيدون بتواجدنا في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.