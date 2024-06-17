"أعلى درجة حرارة منذ بدء الحج".. بالفيديو: مختص ب "الأرصاد" يكشف عن حالة طقس المشاعر المقدسة في أول أيام التشريق

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عن حالة طقس المشاعر المقدسة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق.

ارتفاع درجات الحرارة

وقال : " متوقع تسجيل ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة، وقد تصل العظمى منها إلى 49 درجة مئوية في الظلّ بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة كمدينة.

تنبيه برتقالي

وأشار إلى أن الأرصاد أصدر تنبيهًا باللون البرتقالي بارتفاع درجات الحرارة يبدأ من العاشرة صباح اليوم حتى الخامسة عصرًا.

درجات عظمى

وتابع: درجات الحرارة العظمى المتوقعة ظهيرة اليوم في المشاعر المقدسة تصل إلى 49 مئوية بمشعر منى، مع نسبة رطوبة تصل إلى "65%"، ومثلها في مكة المكرمة كمدينة، بينما تصل في المدينة المنورة إلى 46 مئوية، ونسبة الرطوبة "55%.

ونصح، حجاجَ بيت الله الحرام على الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، واتباع إرشادات الجهات المعنية.