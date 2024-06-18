شكرا لقرائتكم خبر عن النقل والجوازات.. جاهزية كاملة لمغادرة حجاج بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

3.4 مليون مقعدٍ

جاهزية الجوازات

الدمام - شريف احمد - زار وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للتأكد من الاستعدادات خلال المرحلة الثانية من مغادرة حجاج بيت الله الحرام.ووقف الجاسر على العمليات التشغيلية للمطار، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد إتمامهم لفريضة الحج، لتيسير وصولهم لبلدانهم بسلام واطمئنان.وخصصت منظومة النقل والخدمات اللوجستية 3.4 مليون مقعدٍ عبر رحلاتها الجوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر ما يقارب 7 آلاف رحلة خلال مرحلتي الوصول والمغادرة عبر 6 مطارات رئيسية مهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومطار الطائف الدولي.بالإضافة لمطار خالد الدولي في الرياض ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.وأشارت الجوازات إلى أنها سخّرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.