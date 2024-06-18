شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء الألباني: "التسهيلات" عنوان خدمات المملكة للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الير هو جوللي المستشار الخاص لرئيس الوزراء الألباني للشؤون الإسلامية، أحد المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لهذا العام: "إن التسهيلات هي العنوان الأبرز في جميع الخدمات المقدمة بمحطات رحلة الحجاج إلى الديار المقدسة وأداء مناسك الحج".

وأشار إلى أن هناك سهولة كبيرة في إنهاء إجراءات الحجاج منذ قدومهم إلى المطار ووصولهم إلى العاصمة المقدسة، لافتًا إلى أن القوى العاملة في جميع القطاعات الخدمية بالمملكة تقدم خدمة مميزة، وتعمل على إرضاء الحجاج، وهم مبتسمون دائمًا لضيوف الرحمن، الأمر الذي شعر معه الجميع بالراحة والطمأنينة.

تقدم دائم

وأضاف جوللي حججت كثيرا خلال السنوات الماضية، وفي كل عام أرى تقدمًا كبيرًا وتطورًا إلى الأحسن في جميع مرافق الخدمات، وأنتم تتقدمون في جميع المجالات التي تشملها رؤية المملكة 2030.

وتابع: ذلك بالتأكيد يفرحنا، لأن المملكة ترعى الحرمين الشريفين وفيها قبلة المسلمين.



علاقات قوية

وأكد أن العلاقات بين البلدين قوية وحميمة، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ زادت الرحلات السياحة لألبانيا، وأصبح هناك رحلات مباشرة من جدة والرياض إلى ألبانيا، قال: نحن دولة مسلمة ونحب إخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة إخواننا في المملكة العربية السعودية المعروفة بجهودها الطيبة لخدمة العالم الاسلامي.

وأكد في الوقت نفسه، أن كل عام يشهد تزايدًا كبيرًا في العلاقات بين البلدين.

وختم حديثه قائلًا: بعد شكر الله، أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات لضيوف الرحمن، كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزيرها الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ على استصافتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إذ لم أر برنامجًا أفضل منه يقدم خدمات متميزة للحجاج.

