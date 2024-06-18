ليان العنزي: نفذت وصية والدي في خدمة ضيوف الرحمن

رغم تلقيها نبأ وفاة والدها، اصرت الطبيبة السعودية ليان العنزي، على إكمال مهام عملها في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة دون أن يمنعها حزنها العميق نتيجة الوفاة.

وأوضحت العنزي في تصريح لـ"دوت الخليج": "تلقيت خبر وفاة والدي وأنا أتسحر لصيام يوم الخميس، ورفضت العودة للرياض للعزاء لانني أرغب في تنفيذ وصية والدي بخدمة الحجاج".

وعبرت عن حزنها لوفاة والدها، مبينة أنه داعمها الأول لما وصلت إليه من مناصب، وقالت: اهتم بدراستي من الصغر لخدمة بلدي وأنا أرد جزءا مما قدمه لي هذا دوت الخليج.

وأضافت الدكتورة ليان أنه ابنها الدكتور سعود بن بدر العنزي يتواجد معها في أحد مراكز منى الصحية وقد أكمل عمله ولم يعد للرياض على خطى والدته ورغبة منه في خدمة حجاج بيت الله.

يذكر أن وزير الصحة فهد الجلاجل تقدم بتعزية الدكتورة ليان في مقر العيادة التي تعمل فيها وأمر بتسميه العيادة بأسم والدها " عيادة مشعوف العنزي رحمه الله" .