فتح القبول لحملة الثانوية للالتحاق بالكلية الأمنية 

الأرصاد: طقس شديد الحرارة في المدينة والشرقية وفرصة لهطول الأمطار بعدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة... الرياض : الرياض : دوت الخليج 13 ذو الحجة 1445 هـ 13 ذو الحجة 1445 هـ الربيعة يعلن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم 1446هـ أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج، لموسم حج 1446هـ، منذ اليوم، للعام... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 13 ذو الحجة 1445 هـ 13 ذو الحجة 1445 هـ رفع الجاهزية لاستقبال الحجاج الزائرين للمسجد النبوي رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 12 ذو الحجة 1445 هـ 12 ذو الحجة 1445 هـ الهلال الأحمر بالمدينة ينفذ خطة الموسم الثاني من الحج تبدأ اليوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطة الموسم الثاني للحج، التي اعتمدها سعادة رئيس هيئة الهلال... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 12 ذو الحجة 1445 هـ 12 ذو الحجة 1445 هـ السعودية للكهرباء تعلن نجاح خطتها للحج وتسجل أحمال قصوى تاريخية أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، نجاح الخطة التشغيلية لحج عام 1445هـ، بإشراف وزارة الطاقة، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 ذو الحجة 1445 هـ 12 ذو الحجة 1445 هـ وزير الاتصالات يعلن نجاح الخطط التشغيلية في موسم الحج أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه عن نجاح الخطة... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 12 ذو الحجة 1445 هـ 12 ذو الحجة 1445 هـ الحجاج المتعجلون يبدأون في مغادرة مكة بعد طواف الوداع بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة اليوم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 12 ذو الحجة 1445 هـ 12 ذو الحجة 1445 هـ

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