فتح القبول لحملة الثانوية للالتحاق بالكلية الأمنية 

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الأرصاد: طقس شديد الحرارة في المدينة والشرقية وفرصة لهطول الأمطار بعدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة...
الربيعة يعلن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم 1446هـ
أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج، لموسم حج 1446هـ، منذ اليوم، للعام...
رفع الجاهزية لاستقبال الحجاج الزائرين للمسجد النبوي
رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك...
الهلال الأحمر بالمدينة ينفذ خطة الموسم الثاني من الحج
تبدأ اليوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطة الموسم الثاني للحج، التي اعتمدها سعادة رئيس هيئة الهلال...
السعودية للكهرباء تعلن نجاح خطتها للحج وتسجل أحمال قصوى تاريخية
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، نجاح الخطة التشغيلية لحج عام 1445هـ، بإشراف وزارة الطاقة، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير...
وزير الاتصالات يعلن نجاح الخطط التشغيلية في موسم الحج
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه عن نجاح الخطة...
الحجاج المتعجلون يبدأون في مغادرة مكة بعد طواف الوداع
بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة اليوم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من...
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