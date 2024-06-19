اخبار السعوديه

فتح القبول لحملة الثانوية للالتحاق بالكلية الأمنية 

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الأرصاد: طقس شديد الحرارة في المدينة والشرقية وفرصة لهطول الأمطار بعدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة...

05a62bdb7d.jpgالرياض :
61bca6feae.jpg13 ذو الحجة 1445 هـ

الربيعة يعلن تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم 1446هـ

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج، لموسم حج 1446هـ، منذ اليوم، للعام...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1445 هـ

رفع الجاهزية لاستقبال الحجاج الزائرين للمسجد النبوي

رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1445 هـ

الهلال الأحمر بالمدينة ينفذ خطة الموسم الثاني من الحج

تبدأ اليوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطة الموسم الثاني للحج، التي اعتمدها سعادة رئيس هيئة الهلال...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1445 هـ

للكهرباء تعلن نجاح خطتها للحج وتسجل أحمال قصوى تاريخية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء SEC، نجاح الخطة التشغيلية لحج عام 1445هـ، بإشراف وزارة الطاقة، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي وزير...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1445 هـ

وزير الاتصالات يعلن نجاح الخطط التشغيلية في موسم الحج

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله السواحه عن نجاح الخطة...

icon-byline.pngمنى: دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1445 هـ

الحجاج المتعجلون يبدأون في مغادرة مكة بعد طواف الوداع

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة اليوم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png12 ذو الحجة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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